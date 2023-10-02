KYK burs başvurusu, üniversite öğrencilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan KYK bursu 2024 yılı için belirlenen ücretler doğrultusunda her ay öğrencilerin hesabına yatacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman 2023-2024? KYK bursu 2024 ne kadar olacak? İşte detaylar

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023-2024?



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftası başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda; 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere KYK bursu ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURSU 2024 NE KADAR OLACAK?



2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs ücretleri geçtiğimiz yıl ön lisans ve lisans öğrencileri için 1.250 TL olarak belirlenmişti.

KYK bursu 2024 yılı ücretleri, başvurular başladığında açıklanacak.