KYK burs başvurusu ile ilgili gelişmeler milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman 2024? İşte GSB KYK Burs/Öğrenim kredisi başvuru tarihleriyle ilgili detaylar

KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.



KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftası başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda; 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

2023-2024 KYK BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?

2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut dönemde 2023 yılında KYK burs ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

KYK burs ve öğrenim kredileri eğitim döneminde her ay öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.