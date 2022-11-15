KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursuna başvuran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs başvuru tarihlerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucunda sonuçlanacak.

KYK burs sonuçları kasım ayının son haftası açıklanacak.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? GSB KYK e-devlet burs başvurusu 2023