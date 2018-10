KYK burs müracaatları ne zaman ve nasıl yapılacak 2018 KYK burs/kredi ücretleri ne kadar oldu

KYK burs müracaatları milyonlarca kişi tarafından ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Aynı zamanda 2018 KYK burs başvurusu nasıl yapılır şartları nedir? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğrencilerin KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? soruların yanıtları da merak konusu oldu. KYK burs başvurusu ile müracaat sürecini öğrenmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. KYK burs başvurusunun alınmaya başlamasıyla birlikte kurumun talep ettiği bilgileri E-Devlet sistemine yükleyecek olan adaylar, yanlış bilgi vermeleri halinde burs imkanından yararlanamayacak. Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, ocak ayı itibariyle hesaplara 500 lira olarak yatırılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edilecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından öğrencilerin erişimine açılması beklenen KYK burs başvuru işlemleri, üniversite eğitimlerine başlayan birçok öğrencinin odaklandığı konu oldu. 2018 KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler star.com.tr haber sitemizde. İşte KYK burs kredi başvuru tarihleri ve işlemleri

İkamet ettikleri kentlerden kilometrelerce uzakta eğitim gören binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvurusu için süreç internet üzerinden takip edilmeye devam ediliyor. Bu yıl aylık 500 lira olarak belirlenen burs ve kredi ödemeleri ile öğrenim giderlerine destek almak isteyen öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurusu için tarih detaylarını araştırıyor. KYK burs başvurusu için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerininin farklı ödemeler alacağı kredi ve burs tahsisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun başvuru sürecini tamamlamasıyla birlikte gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lisans öğrencileri için 500, Yüksek Lisans öğrencileri için 1000 lira, Doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak duyurduğu burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle bu rakamlar üzerinden yatırılacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuracağı kredi ve burs başvuru süreci, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. YKS ve DGS gibi ek yerleştirme dönemlerinin kayıtla sonuçlanmasıyla birlikte alınmaya başlanan KYK başvuruları, geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti.



KYK burs başvurularının 13-14 Ekim tarihlerinin hafta sonuna denk geliyor olması dolayısıyla bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacağı öngörülüyor. Bu durum Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yoğunluk ve özel kararlarına göre değişkenlik gösterebilir.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLECEK



Başvurmasına rağmen burs alamayan öğrenciler, öğrenim kredisi alma hakkına sahip olacak. Öğrenim kredisi, üniversite öğrencisinin öğrenimi boyunca devam edecek ve ödemesi burs miktarı ile aynı olacak. Öğrenim kredisinin burstan farkı ise eğitim-öğretim sürecinin tamamlanmasının ardından geri ödeniyor olması olacak.



KYK BURS BAŞVURUSU BU YIL NE ZAMAN BAŞLAR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerinin öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacağı burs ve kredi desteği için müracaat sürecini hazırlamaya devam ediyor.



Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu.



Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?



KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.



Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre burs hakkı kazanan öğrencilerin bursları bazı durumlarda kesilebilir;



Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre - Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.



2019 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?



Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Türk yüksek öğrenim sistemi bugün çok ileri bir derecede görülüyor. Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir seviyeye geldik. Şu an Almanya'da 3 milyon bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. Tabii arada farklar var bunu da ileride kapatacağız. İlk 500'e ikiden fazla üniversitemizi yerleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yabancı öğrenci sayısı, ülkemiz hakkındaki olumsuz propagandalara rağmen arttı. Unutmayın ki, yabancı öğrenci bizim dışarıdaki elçilerimizdir. Dershane sistemini tamamen kaldırdık. Onun için de Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere destek kursları verdik. Artık bundan sonra geçmişte yaşanan paralel unsurlara asla izin vermeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDEMELER NE KADAR OLMUŞTU?



KYK kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1275 lira olarak ödenmişti.



HEM BURS HEM GERİ ÖDEMELİ KREDİ ALINIYOR MU?



Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.

KYK BURS ÖNCELİĞİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?



Burs/kredi müracaatından sonra öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini Kurumumuz yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında “Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara” Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine bizzat teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir.

HANGİ ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK SIRASI VERİLECEK?



Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;



1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

BURS VE KREDİLER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK



Önceki yıllarda ayın 7'sinde hesaplara yatırılan öğrenci burs ve kredileri, bankamatikler önünde yığılmalara neden olduğu için yeni sistemle birlikte TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre ücretler yatırılmaya başlandı.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK



KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.



BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?



Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.



KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.



Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.





YENİ YIL İTİBARİYLE BURS MİKTARLARI ARTIŞ GÖSTERECEK



HERHANGİ BİR ASGARİ ÜCRETLİ İŞTE ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMEYECEK



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.



KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.



YANLIŞ BEYAN BURS ALMAYI ZORLAŞTIRACAK



Burs başvuru işlemleri esnasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın E-Devlet üzerinde talep ettiği bilgileri verecek olan adaylar, yanlış bilgi vermesi durumunda burs alma imkanını zorlaştıracak.





Burs başvurusu yapan öğrencilerden aldığı aile ve maddi kazanç bilgilerini yaklaşık birçok bakanlıktan aldığı resmi bilgilerle karşılaştıracak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buna göre öğrencileri beyanlarını da esas alarak değerlendirmelerini bu iki bilginin tutarlılığı esasında gerçekleştirecek.



BELİRLİ DURUMLARDA BURS ÖDEMELERİ, KREDİYE DÖNEBİLECEK



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliği dolayısıyla , not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler burs almaya devam edebilecek. Bunun aksi bir durum yaşayanların ise bursları krediye dönüştürülecek.

KREDİ BURS MİKTARLARI KAÇ TL OLDU?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK BAŞVURANLAR YILBAŞINDA ALACAK

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu KHK’nın 90. MADDESİ uyarınca hâlihazırda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öncelikli olarak burs almakta olan öğrencilerin burs ödemeleri, mevzuat hükümlerine göre normal eğitim süreleri bitinceye kadar devam edecektir. Bu öğrencilerimizin ayrıca herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

ÖDEME TABLOSU

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

• Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,?öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURSU NE ZAMAN İPTAL OLUR?

Bursu kazanan öğrenci aşağıdaki maddelerden birini gerçekleştirdiğinde kurum tarafından bursu kesiliyor. İşte o maddeler:

Başarısız olması durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Öğretim kurumunun kapatılması durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması durumunda kesintinin gerçekleşmesi

Kesin hükümle mahkum olması durumunda kesintinin gerçekleşmesi

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır. Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır. İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.