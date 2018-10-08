2018 KYK burs kredi müracaatları nasıl yapılacak? KYK burs öğrenim kredisi başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi gün başlayacak? KYK burs kredi müracaatları nasıl yapılacak? E-Devlet üzerinden KYK burs öğrenim kredisi başvuruları nasıl yapılacak? KYK burs ücretleri bu yıl ne kadar olacak? KYK burs kredi başvurularına kimler müracaat edebilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. KYK burs başvurusu ile müracaat sürecini öğrenmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. KYK burs başvurusunun alınmaya başlamasıyla birlikte kurumun talep ettiği bilgileri sisteme yükleyecek olan adaylar, yanlış bilgi vermeleri halinde burs imkanında yararlanamayacak. Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, ocak ayı itibariyle 500 lira olarak yapılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edilecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından öğrencilerin erişimine açılması beklenen KYK burs başvuru işlemleri, üniversite eğitimlerine başlayan birçok öğrencinin odaklandığı konu oldu. KYK burs öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edilecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından öğrencilerin erişimine açılması beklenen KYK burs başvuru işlemleri, üniversite eğitimlerine başlayan birçok öğrencinin odaklandığı konu oldu.

KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Özellikle ikamet ettikleri yerden farklı şehirlere öğrenim görmek için giden öğrencilerin araştırdığı KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru işlemi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki YURTKUR tarafından kısa bir süre içerisinde alınmaya başlanacak. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun talep ettiği bilgileri eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlayacak. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi halinde ise KYK burs başvurusu doğru kriterlerde değerlendirilemeyecek.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLECEK



Başvurmasına rağmen burs alamayan öğrenciler, öğrenim kredisi alma hakkına sahip olacak. Öğrenim kredisi, üniversite öğrencisinin öğrenimi boyunca devam edecek ve ödemesi burs miktarı ile aynı olacak. Öğrenim kredisinin burstan farkı ise eğitim-öğretim sürecinin tamamlanmasının ardından geri ödeniyor olması olacak.



KYK BURS BAŞVURUSU BU YIL NE ZAMAN BAŞLAR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerinin öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacağı burs ve kredi desteği için müracaat sürecini hazırlamaya devam ediyor.



Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu.



Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?



KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.



Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre burs hakkı kazanan öğrencilerin bursları bazı durumlarda kesilebilir;



Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre - Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.



2019 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?



Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Türk yüksek öğrenim sistemi bugün çok ileri bir derecede görülüyor. Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir seviyeye geldik. Şu an Almanya'da 3 milyon bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. Tabii arada farklar var bunu da ileride kapatacağız. İlk 500'e ikiden fazla üniversitemizi yerleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yabancı öğrenci sayısı, ülkemiz hakkındaki olumsuz propagandalara rağmen arttı. Unutmayın ki, yabancı öğrenci bizim dışarıdaki elçilerimizdir. Dershane sistemini tamamen kaldırdık. Onun için de Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere destek kursları verdik. Artık bundan sonra geçmişte yaşanan paralel unsurlara asla izin vermeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDEMELER NE KADAR OLMUŞTU?



KYK kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1275 lira olarak ödenmişti.



HEM BURS HEM GERİ ÖDEMELİ KREDİ ALINIYOR MU?



Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.

KYK BURS ÖNCELİĞİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?



Burs/kredi müracaatından sonra öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini Kurumumuz yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında “Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara” Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine bizzat teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir.

HANGİ ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK SIRASI VERİLECEK?



Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;



1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

BURS VE KREDİLER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK



Önceki yıllarda ayın 7'sinde hesaplara yatırılan öğrenci burs ve kredileri, bankamatikler önünde yığılmalara neden olduğu için yeni sistemle birlikte TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre ücretler yatırılmaya başlandı.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK



KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.



BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?



Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.



KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.



Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.





YENİ YIL İTİBARİYLE BURS MİKTARLARI ARTIŞ GÖSTERECEK



Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.



HERHANGİ BİR ASGARİ ÜCRETLİ İŞTE ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMEYECEK



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.



KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.



YANLIŞ BEYAN BURS ALMAYI ZORLAŞTIRACAK



Burs başvuru işlemleri esnasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın E-Devlet üzerinde talep ettiği bilgileri verecek olan adaylar, yanlış bilgi vermesi durumunda burs alma imkanını zorlaştıracak.



Burs başvurusu yapan öğrencilerden aldığı aile ve maddi kazanç bilgilerini yaklaşık birçok bakanlıktan aldığı resmi bilgilerle karşılaştıracak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buna göre öğrencileri beyanlarını da esas alarak değerlendirmelerini bu iki bilginin tutarlılığı esasında gerçekleştirecek.



BELİRLİ DURUMLARDA BURS ÖDEMELERİ, KREDİYE DÖNEBİLECEK



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliği dolayısıyla , not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler burs almaya devam edebilecek. Bunun aksi bir durum yaşayanların ise bursları krediye dönüştürülecek.