KYK burs ve kredi başvuru işlemi E Devlet giriş ekranı 2018 2019 KYK burs öğrenim kredisi başvuru şartları

E Devlet KYK burs ve kredi başvuru işlemi için son gün ne zaman? 2018 2019 KYK burs öğrenim kredi ücretleri ne kadar? KYK tahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Burs ve kredi başvurularının geçerli olabilmesi için şart olan tahhütname onayı nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), üniversite öğrencileri için vereceği burs ve kredi başvuru tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Üniversite öğrencilerinin hem yurt hem de burs taleplerinde öncelikli tercihi olan KYK’nın burs ve öğrenci kredisi başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı. KYK, burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süre başladı. Uzun süredir beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvurularıyla ilgili ilk bilgilendirme kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 2018 KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler star.com.tr adresinde.

Üniversite eğitimi gören öğrencilerin merakla beklediği KYK burs başvurusu, 15 Ekim Pazartesi akşamı öğrencilerin erişimine açıldı. 21 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan KYK burs başvurusu, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin E-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları ile devam edecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öğrencileri için vereceği burs ve öğrenci kredisi başvuruları başladı. Yükseköğrenim gören öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru şartları ve diğer detaylarda belli oldu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öğrencileri için vereceği burs ve öğrenci kredisi başvuruları başladı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.



Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK burs ve kredi başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek olan öğrencilerin yanı sıra, 15 yaş ve altındaki öğrencilerin başvurusu ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden alınacak. 15 yaş ve altındaki öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK İl Müdürlüğü'ne velisiyle birlikte giderek işlemlerini tamamlayabilecek. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

KYK, burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süre başladı. Uzun süredir beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvurularıyla ilgili ilk bilgilendirme kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KYK burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sonuçlarının kasım sonu veya aralık ayları içerisinde belli olması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarih aralıklarının netleşmesi ardından farklı sorular da gündeme geldi.

TAHHÜNAME ONAYI NASIL YAPILIR?



Burs veya kredi başvurusu almaya hak kazanan 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden KYK’ linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşın altında olan öğrenciler ise, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi alamayacaktır ve ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLECEK



Başvurmasına rağmen burs alamayan öğrenciler, öğrenim kredisi alma hakkına sahip olacak. Öğrenim kredisi, üniversite öğrencisinin öğrenimi boyunca devam edecek ve ödemesi burs miktarı ile aynı olacak. Öğrenim kredisinin burstan farkı ise eğitim-öğretim sürecinin tamamlanmasının ardından geri ödeniyor olması olacak.



KYK BURS BAŞVURUSU BU YIL NE ZAMAN BAŞLAR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerinin öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacağı burs ve kredi desteği için müracaat sürecini hazırlamaya devam ediyor.



Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu.



Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Sevgili Gençler;



2018-2019 Yılı için lisansta 500, yüksek lisansta 1.000, doktorada ise 1.500 liraya yükselttiğimiz Kredi/Burs başvuruları başladı.



Başvuru için son tarihin 21 Ekim 2018 saat 23:59 olduğunu hatırlatmak isterim. Hayırlı olsun.



💻: https://t.co/yD3AXGGP7j — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 15 Ekim 2018

KYK BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?



KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.



Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre burs hakkı kazanan öğrencilerin bursları bazı durumlarda kesilebilir;



Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre - Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.



2019 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?



Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Türk yüksek öğrenim sistemi bugün çok ileri bir derecede görülüyor. Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir seviyeye geldik. Şu an Almanya'da 3 milyon bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. Tabii arada farklar var bunu da ileride kapatacağız. İlk 500'e ikiden fazla üniversitemizi yerleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yabancı öğrenci sayısı, ülkemiz hakkındaki olumsuz propagandalara rağmen arttı. Unutmayın ki, yabancı öğrenci bizim dışarıdaki elçilerimizdir. Dershane sistemini tamamen kaldırdık. Onun için de Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere destek kursları verdik. Artık bundan sonra geçmişte yaşanan paralel unsurlara asla izin vermeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDEMELER NE KADAR OLMUŞTU?



KYK kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1275 lira olarak ödenmişti.



HEM BURS HEM GERİ ÖDEMELİ KREDİ ALINIYOR MU?



Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.

KYK BURS ÖNCELİĞİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?



Burs/kredi müracaatından sonra öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini Kurumumuz yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında “Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara” Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine bizzat teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir.

HANGİ ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK SIRASI VERİLECEK?



Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;



1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

BURS VE KREDİLER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK



Önceki yıllarda ayın 7'sinde hesaplara yatırılan öğrenci burs ve kredileri, bankamatikler önünde yığılmalara neden olduğu için yeni sistemle birlikte TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre ücretler yatırılmaya başlandı.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK



KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.



BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?



Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.



KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.



Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.

15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER BAŞVURULARINI FARKLI EKRANDAN TAMAMLAYACAK



KYK burs ve kredi başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek olan öğrencilerin yanı sıra, 15 yaş ve altındaki öğrencilerin başvurusu ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden alınacak. 15 yaş ve altındaki öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK İl Müdürlüğü'ne velisiyle birlikte giderek işlemlerini tamamlayabilecek.



BAŞVURULAR 21 EKİM PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK



KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.



Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.



BAŞVURULAR E DEVLET'TEN



Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.



HATALI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAK



Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.



İLK 100'E GİRENLER ÖNCELİKLİ OLACAK



ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 100'e giren öğrenciler, ham puan bazında değerlendirilecek. Bu öğrencilerin burs alma imkanı artış gösterecek.



ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER



Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.



Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 21 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



DEVLET BURS MİKTARI BU YIL NE KADAR?



Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredileriyle ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de miktar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2018-2019 dönemi için belirlenen burs miktarını şu sözlerle duyurmuştu: "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık."