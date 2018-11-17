KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman E devlet giriş KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? Binlerce genç KYK burs paralarının yatacağı tarihe odaklandı. Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanmıştı. KYK burs başvuruları sonuçları bugün e devlet üzerinden açıklanacak. Eğitim hayatları boyunca devlet tarafından maddi destek almak isteyenlerin başvurduğu KYK burs başvuru sonuçlarına göre ilk ödeme 2019 yılının Ocak ayında yapılacak. Peki ön Lisans, lisans, doktora ve yüksek lisans bursları kaç para olacak? KYK taahhütname onayı nedir? E Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs/kredi taahhütname onayı kimler yapabilir zorunlu mu? 2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar? soruların yanıtları bugün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası gündeme geldi. KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.) Taahhütanme onayının haberimizin devamında detaylı anlatımı vardır...

YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin öncelikle PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e- Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Ardından turkiye.gov.tr adresinden “Taahhütname”yi onaylamaları daha sonra da kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden “Kefaletname’’ hazırlatma işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Taahhütnameyi onaylayan öğrencinin kendisine kefil olacak kişilerin notere giderek öğrenci adına düzenlenen kefaletnameyi tanzim ve tasdik ettirerek 30 Kasım 2018 tarihinde kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı. Zamlı burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.





e-devlet taahhütname onayı sayfası



KYK burs hakkına sahip olan üniversite öğrencileri, burs imkanından yararlanabilmesi için e-devlet sayfasında taahhütname onayı yapması gerekiyor. Tahhütname onayı yapılmadığı taktirde öğrenci burs imkanından yararlanamıyor.







2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar?



2018-2019 tarihlerinde KYK burs ücretleri; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imklanlarından yararlanılacak.

TAAHHÜTNAME ONAY İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sonuçların açıklanacağı ilan sayfasında öğrencilerimizin bundan sonra yapması gerekenler de duyurulacaktır. Burs/kredi almak isteyen öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde e-devlet şifreleri ile e-devlet sayfasından burs/kredi taahhütname onay işlemi yapacaklardır.

YURT DIŞINDA (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DÂHİL) EĞİTİM GÖRMEKTE OLUP BURS/KREDİ MÜRACAATINDA BULUNANLARIN DİKKATİNE

Yurt dışında eğitim görmekte olan öğrencilerimizin başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapmaları gereken işlem iki basamaklıdır.

- Öncelikle e-devlet üzerinden taahhütname onay işlemi,

- KEFALETNAME BELGESİ

Öğrencilerimizin bu belgeyi, herhangi bir noter marifetiyle hazırlatmaları gerekmektedir. Kefaletname belgeleri e-devlet onayının ardından noter sistemine otomatik düşmektedir. Kefaletname hazırlatma işlemi öğrenciye kefil olacak kişi tarafından yaptırılacaktır, öğrencinin noterde bulunmasına gerek yoktur. Noterlerce hazırlanan kefaletname belgelerinin Kurumumuz genel müdürlük adresine (Söğütözü mahallesi 2176 sokak No: 25 Çankaya / ANKARA ) posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI

Öğrenim kredisi ve burs almak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Taahhütname onayı yapmayan öğrenci sisteme dahil olmayacağından ertesi yıl yeniden burs/kredi için başvurabilir.

Öğrenci bursu kazandığı taktirde...



Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir. Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KYK nedir, açılımı nedir?



KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.







KYK ne iş yapar, görevleri nelerdir?



Bunun yanı sıra KYK sadece öğrencilere maddi yönden öğrenim kredi bursu vermemekte ayrıca yurt imkânı da sağlamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun kısaltımı olan KYK kısaca üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kredi vererek öğrenim hayatı boyunca maddi yönden desteklemektedir. Verdikleri krediyi üniversite hayatı biten öğrencilerden aynı şekilde taksitli şekilde faizsiz olarak geri almaktadır. Ancak yeni mezun olan öğrencilere 1 ila 2 yıl iş bulma ve maddi sorunlarını düzeltmeye fırsat verdikleri için hiçbir öğrencinin zor durumda kalmadan aldıkları krediyi geri ödemelerine fırsat sunmaktadır.



KYK kredi bursları 2018 yılında lisans ve ön lisans gören öğrenciler için 470 TL, yüksek lisans öğrencilerine 940 TL ve doktora öğrencilerine ise 1410 TL kredi burs imkanı tanımaktadır. Tamamen öğrencilere eğitim hayatı boyunca maddi yönden yardım etmekle görevli olan Kredi Yurtlar Kurumu, eğitim öğretim hayatı bitince öğrencilerin zor durumda kalmaması adına taksitlendirme ve daha sonraki yıllarda ödemeye başlama gibi çeşitli fırsatlar sunarak zor durumda bırakmamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun esas görevi olarak özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere maddi yardım ve destek vermektedir.