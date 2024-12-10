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Eğitim

KYK bursu ne kadar? 2025 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!

2025 KYK burs ve kredi ücretleri son dakika Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte belli oldu. Üniversite öğrencilerine güncel olarak ödenen burs miktarı lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL. Peki KYK bursu ne kadar oldu? İşte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek olan 2025 KYK burs ve kredi ücretleri

10 Aralık 2024 Salı 14:32 - Güncelleme:
KYK bursu ne kadar? 2025 KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu!
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KYK burs ve kredi ücretlerine yeni yılda yapılacak olan zam miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarını açıkladı. Bu sene öğrencilere her ay 2 bin TL olarak ödenen KYK burs ve kredileri 2025 ocak ayından itibaren zamlı olarak yatırılacak. Peki KYK bursu ne kadar 2025? İşte zamlı burs ücretleri

KYK BURSU NE KADAR 2025?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi miktarını açıkladı.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını ifade etti.

2025 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

Ön lisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL'ye, yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL'ye, doktora öğrencileri içinse 6000 TL olan tutarı 9000 TL'ye çıkarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

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