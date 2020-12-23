KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:07

KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılda üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarının artacağını ve zamlı burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Peki KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ücretleri hakkında yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.’ dedi.

2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK bursu hakkındaki açıklaması:

*Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz.

*Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz.

*Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.

Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır" diye konuştu. Buna göre, lisans öğrencilerinin alacağı miktarda yaklaşık yüzde 18 artış sağlanmış oldu.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. Burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan adaylar her ayın 6'sında, 2 olan adaylar 7'sinde, 4 olan adaylar 8'inde, 6 olan adaylar 9'unda ve 8 olan adaylar ise her ayın 10'unda ödeme alıyor.