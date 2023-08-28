KYK karşılıksız burs başvurusu, öğrenim için maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. Peki KYK karşılıksız burs başvurusu ne zaman? İşte 2022-2023 KYK burs başvurularının alınacağı tarih

KYK KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftası başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda; ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK burs ve öğrenim kredileri eğitim döneminde her ay öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

2023-2024 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen destek bursuna zam geldi. Bu gelişme sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredilerinin önümüzdeki eğitim döneminde ne kadar olacağı konusu gündeme geldi.

2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut dönemde 2023 yılında KYK burs ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL