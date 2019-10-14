KYK kredi ve bursu hangi durumlarda kesilir? KYK burs parasının kesileceği durumlar neler? Üniversite öğrencilerine maddi destek kapsamında ödenen KYK burs ve kredilerine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyorlar. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. KYK kredi ve bursu hangi durumlarda kesilir? KYK burs parasının kesileceği durumlar neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. KYK kredi ve bursu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.