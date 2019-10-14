KYK kredi ve bursu hangi durumlarda kesilir? KYK burs parasının kesileceği durumlar neler?
Üniversite öğrencilerine maddi destek kapsamında ödenen KYK burs ve kredilerine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyorlar. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. KYK kredi ve bursu hangi durumlarda kesilir? KYK burs parasının kesileceği durumlar neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. KYK kredi ve bursu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.
KYK kredi ve bursu hangi durumlarda kesilir? KYK burs parasının kesileceği durumlar neler? gibi soruların yanıları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek kapsamında ödenen KYK burs ve kredilerine yoğun ilgi gösteriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YURTKUR tarafından ödenen burs ve kredileri alacak olan öğrenciler başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
KATKI KREDİSİ NEDİR ?
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.
KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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