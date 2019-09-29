Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK yedek yurt başvuruları ne zaman sona erecek? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr/adresinden ulaşabilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS atılarak da duyurulacak. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. KYK yedek yurt başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenim bilgilerinin YÖK bilgi siteminden alınması sebebiyle öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Okul/bölüm bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURTLAR 1 EYLÜL’DE AÇILIYOR

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.