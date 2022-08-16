KYK yurt başvuruları ne zaman 2022-2023? E-Devlet KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvuruları için araştırmalar hız kazandı. YKS tercih sonuçlarında bir kuruma yerleştirilen öğrenciler, okullarına kayıt yaptırdıktan sonra E-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusunda bulunacaklar. Buna göre KYK yurt başvuruları ne zaman? E-Devlet KYK yurt başvurusu

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınacak olan öğrenciler, "KYK yurt başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

KYK yurt başvuruları 2022-2023 Eğitim öğretim yılı için henüz başlamadı.

KYK yurt, Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.

KYK Yurt başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti.

2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuruları ve burs-kredi ile ilgili gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak.

2022-2023 eğitim- öğretim yılı için KYK yurt, kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

E-Devlet KYK yurt başvurusu için TIKLAYIN

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması.