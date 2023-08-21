KYK yurt başvuruları, üniversite kayıtlarının başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KYK yurt başvuruları, belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilecek. Buna göre KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK yurt başvurularının geçtiğimiz sene olduğu gibi üniversite kayıtlarının başladığı tarihlerde, yani Ağustos ayının son haftasından itibaren alınmaya başlaması öngörülüyor.

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecektir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilecek.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.