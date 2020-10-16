KYK yurt başvurusu ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları başladı mı?

16 Ekim 2020 Cuma 15:14 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:14

KYK yurt başvuruları başladı mı? Ekonomik ve sosyal duruma bakılarak devlet tarafından verilen KYK burs ve yurt başvurularına ilişkin araştırmalar sürüyor. KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim başlamadan önce detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda sınırlı sayıda öğrenciye burs ve yurt imkanı tanınacak. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman 2020?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları 2020-2021 Eğitim öğretim yılı için henüz başlamadı.

KYK yurt başvuruları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içinde yer alacaktır.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması.