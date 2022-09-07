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Eğitim

KYK yurt kaydı nasıl yapılır? E-Devlet KYK yurt kayıt işlemleri

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başladı. Kredi Yurtlar Kurumu başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarına kayıt hakkı kazanan adaylar büyük bir heyecanla kayıt işlemlerine başladı. KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki KYK yurt kaydı nasıl yapılır? İşte E-Devlet KYK yurt kayıt işlemleri ve gerekli belgeler...

7 Eylül 2022 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
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KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini araştırmaya koyuldu. KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yerleştirmelerde ismi yedeklerde yer alan öğrenciler ise kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara yerleştirilecekler. Peki KYK yurt kaydı nasıl yapılır? İşte KYK yurt kayıt işlemleri için gerekli belgeler ve kayıt ile ilgili merak edilen detaylar.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

E-DEVLET KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

KYK'da ilk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır.

Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

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