Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt kayıtlarının başlamasıyla birlikte yurt değiştirmek isteyen öğrenciler, "KYK yurt nakil işlemleri 2023 ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, yurt değişikliği için kurum tarafından belirlenen tarihlerde nakil başvurusunda bulunabiliyor. KYK yurt nakil işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır? KYK nakil süresi ne kadar? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan yurt nakil işlemleri ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ 2023 NE ZAMAN?



KYK yurt nakil talebi yaptığınız tarih, işleme başlanan tarih olarak kabul edilmektedir. Bu süre her öğrenci için değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla KYK yurt talebi ne kadar erken yapılırsa sonuçlar da o kadar erken açıklanabilmektedir.

KYK yurt nakil işlemleri için e-devlet üzerinden "Yurt Nakil işlemleri" kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir:

KYK yurt nakil işlemlerine online başvuru için şu adımların yapılması gerekiyor;

Yurt İzin Alma

Yurt Öneri/Şikayet/Talep

Yurt Nakil

Yurt Kayıp Silme Talebi

Katıldığım Etkinlikler

Yurt Yemek Takip

KYK NAKİL SÜRESİ NE KADAR?



KYK nakil işlemleri için yapılan talepler, başvurulan süreçten itibaren 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmi kurumlarda yapılan çoğu işlemde olduğu gibi KYK nakil talebinin sonuçlanması için işlemlerin tamamlanması için belirli bir süreç gerekmektedir.

Gençlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla her geçen gün kendini yenileyen Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs/kredi alan ve KYK'da yurt değişikliği yapan öğrencilerin nakil talepleri e-Devlet üzerinden alıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun nakil işlemleri konusunda sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrası "Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar."