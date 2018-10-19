KYK yurt sonuçları son dakika 2018 YURTKUR KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı! Binlerce öğrenci KYK yedek yurt sonuçlarını araştırıyor. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 9.yedek yurt sonuçları merak ediliyor. KYK yurt ücretleri ne kadar kaç TL? İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. KYK'dan yapılan son açıklamaya göre yurt sonuçlarının bu gün mesai saati içinde açıklanması bekleniyor. Yurt sonuçlarının geçen hafta açıklanmasından sonra yedek yurt yerleştirme sonuçları bekleniyor.

KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor. Sonuçların açıklanması ile ilgili yapılan resmi açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.Üniversite öğrenimlerini gerçekleştirecekleri kentte barınma problemini gidermek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı yerleştirmelere kilitlendi. KYK 9. yedek yurt sonuçları kapsamında herhangi bir yurda yerleşip yerleşemediğini görebilecek olan öğrenciler, bu duruma göre planlarına yön verecek.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dokuzuncu yedek yerleştirme 19 Ekim tarihinde yapıldı.

Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Başvurusu ileri bir tarihte alınacak olanlar

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

YURT KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR VE ÜCRETLER NASIL ÖDENİYOR?

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankasışubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

KYK TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLAR

KYK yurt evrakları, üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun resmi web sitesinde istenen belgeler açıklandı. Kurum, öncelik belgesi olanlar için ve normal başvuru yapacaklar için istenilen belgeleri sıraladı.

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

• Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

• % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

• Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını da artırdı.

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçen yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl, günlük 12,5 lira, aylık 375 liraya yükseltildi.

17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

ÜCRETSİZ BARINAN ÖĞRENCİLERE 22,5 TL BESLENME YARDIMI

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL’den 22,5 TL’ye yükseltildi. Beslenme yardımı KKTC’de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5 TL, akşam yemeği için ise 9 TL olmak üzere günlük toplam 13,5 TL olarak uygulanacak.

YEMEKLER PİYASA FİYATLARININ YÜZDE 35 ALTINDA

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK’lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sunulurken, akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor. Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa fiyatları ortalamasından en az yüzde 35 oranında indirimli olarak hesaplanıyor.

GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VE İDARENİN SIKI KONTROLÜNDE

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor. KYK’daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.

ANKARA/AA