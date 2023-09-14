KYK yurt taahhütname onayı, kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirirken ilk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından KYK taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Peki KYK yurt taahhütname nasıl yapılır? 2023 KYK yurt taahhütname onayı son gün ne zaman? İşte E-Devlet KYK yurt taahhütname onay ekranı

KYK YURT TAAHHÜTNAME NASIL YAPILIR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu için yurt kayıt işlemlerini tmamlamak isteyen öğrencilerin ilk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle KYK taahhütname onayı yapılması gerekmektedir.

KYK yurt taahhütname onayı e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından gerçekleştirilecektir.

E-Devlet üzerinden KYK Taahhütname Onay İşlemleri hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti kullanarak, yurt kayıt işlemlerinize ait taahhütnameyi görüntüleyebilir, bu taahhütnameyi onaylayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

2023 KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlarda kalma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için taahhütnamelerin mutlaka süresi içerisinde onaylanması gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak KYK taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19.12.2021 tarihinde saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, YURTKUR'da kalabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

İLK KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYAN VE YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPMALIDIR?



Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

2023 KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?



Yurt kayıt işlemleri 16 Eylül'de sona erecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde kayıt ücretlerini yatırarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 16.09.2023 tarihinde saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması gerekiyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor.