KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? Yurt ücretleri ne zaman ödenecek?

02 Nisan 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:54

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı KYK yurt ücretlerini vermiş 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edileceğini açıkladı. Yurt ücreti ödeyen öğrenciler 'KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bakan Muharrem Kasapoğlu yurt ücretlerinin ne zaman geri ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar..

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de ailelerin yanında döndü. Bu süreçte KYK yurt ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini veren 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin geri ödenmeye başlandığını açıkladı.

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN GERİ ÖDENECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayındaki yurt ücretini vermiş olan 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin bugün itibarıyla iade edilmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda "Değerli öğrenci arkadaşlarım. Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı. Geri ödenecek toplam tutarın ise 52 milyon 295 bin 858 TL olduğu belirtildi.

MART AYI ÜCRETİ İADE EDİLECEK

Bakan Kasapoğlu açıkladı. Mart ayında yatıranların ücretleri iade edilecek. Nisan, Mayıs ve Haziran'da ise öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. . Ayrıca Öğrenci kredi ödemeleri de 3 ay ertelenecek.

KYK BURSLARI YATACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin de devam edeceğini açıkladı.