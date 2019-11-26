17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7403
  • 6,3277
  • 269.657
  • 105199
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

KYK'lar ne zaman yatıyor? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu!

KYK'lar ne zaman yatıyor? sorusunun yanıtı tüm KYK başvurusunda bulunan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu. KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamada, “İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.” denildi. KYK burs ve kredi ödemeleri büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu. KYK'lar ne zaman yatıyor? sorusunun yanıtı cevabını buldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından heyecanla beklenilen açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.” denildi.
 
KYK'LAR NE ZAMAN YATIYOR? 
KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi ödemeleri  ile ilgili yapılan açıklamada, “İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.” denildi.
 

 
KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
 

 

KYK BURSU NE KADAR? 
2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. 
 
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
 
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler,
 
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
 
 
 
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 
Yabancı uyruklu öğrenciler,
 
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
 
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
 
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,burstan yararlanamaz.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA