2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04

LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, "LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. Tercihler kapsamında birçok öğrenci liselere kayıt yaptırma hakkını elde etti. Öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte MEB LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS Lise 1. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte e-Okul LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

MEB LGS 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında milyonlarca öğrenci lise tercihleri için boş kalan kontenjanlara başvurularını e-Okul aracılığı ile gerçekleştirmişti. Temmuz'un 26-30 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1.nakil başvuruları sonuçlandı.

1. nakil neticesinde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. tercihlerde yeniden boş kontenjanları yazabilecekler.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 9 Ağustos'ta duyurulacak.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.