LGS 2. nakil başvuruları başladı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos ayının 5'ine kadar alınacak. Öğrenciler başvurularını e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı üzerinden yapabilecekler. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler. Peki İşte e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS'de 3. tercih olan 2. nakil dönemi bugün başladı. LGS'de yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos'un 1-5 tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise Ağustos'un 8'inde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen öğrenci yerleştirmelerinde 2. nakiller başladı. LGS 3. tercihleri MEB e-Okul LGS 2. nakil başvuru ekranı üzerinden yapılabilecek.

E-OKUL LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu"İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.