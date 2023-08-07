LGS 2. nakil (3. tercih) sonuçları açıklandı! MEB e-okul 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında alındı. Liselere geçiş kapsamında uygulanan LGS 3. tercih dönemi sona erdi. Öğrenciler LGS 3. tercih sonuçlarını meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. İşte MEB e-okul 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) SONUÇLARI AÇIKLANDI!



Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

LGS 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları MEB üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını LGS 3. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

LGS 2. nakil (3. tercih) sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.

MEB E-OKUL 2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Yerleşemeyen öğrenciler için süreç komisyonlar tarafından yürütülecek.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları Ağustos'un 8-16 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.