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Eğitim

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 LGS 2.nakil (3.tercih) sonuçları sorgulama

LGS nakil sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere geçiş kapsamında uygulanan LGS'de 3. tercih dönemi sona erdi. LGS 2. nakil sonuçları için gözler MEB' çevrildi. Öğrenciler, LGS 2. nakil sonuçlarını meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? İşte MEB 2022 LGS 2.nakil (3.tercih) sonuçları sorgulama

7 Ağustos 2022 Pazar 17:41 - Güncelleme:
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LGS 2. nakil sonuçları 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos ayının 1-5 tarihleri aralığında alındı. Tercih yapan öğrenciler LGS 3. tercih sonuçlarını meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. İşte LGS 2. nakil sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen öğrenci yerleştirmelerinde 2. nakiller sona erdi.

LGS 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları MEB üzerinden erişime açılıyor. Öğrenciler sonuçlarını LGS 3. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI meb.gov.tr sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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