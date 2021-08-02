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Eğitim

LGS 2. nakil tercih kılavuzu! E-Okul LGS 2.nakil başvuru ekranı (e-okul tercih)

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. nakil tercih başvuruları ise bugün başladı. Adaylar, boş kontenjanlara ve LGS 2. nakil tercih kılavuzuna E-Okul LGS 2.nakil başvuru ekranından ulaşabilecekler. 4 gün boyunca sürecek olan LGS 2.nakil başvuruları Ağustos'un 6'sında sona erecek. İşte E-Okul LGS 2.nakil başvuru ekranı

2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:49
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LGS 2. nakil tercihleri bugün başladı. LGS 2.nakil başvuru sonuçları Ağustos'un 9'unda açıklanacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil kılavuzuna, boş kontenjanlara ve LGS 2.nakil başvuru ekranına berimizdeki e-okul bağlantısından ulaşabilirsiniz. İşte E-Okul LGS 2.nakil başvuru ekranı ve 2. Yerleştirmeye Esas Nakil (Merkezi,Yerel ve Pansiyonlu Yerleştirme) Tercih Başvuru sayfası.

E-OKUL LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sının istedikleri okullara yerleştiğini belirtti.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları Ağustos'un 6'sında sona erecek, sonuçları ise Ağustos'un 9'unda açıklanacak.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve Ağustos'un 20'sinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

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