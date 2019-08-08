LGS 2. tercih sonuçları 2019 açıklanma tarihi belli mi? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS birinci nakil döneminde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci tüm hızıyla devam ediyordu. 5 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta son bulacak. İkinci nakil tercihlerinin sona ermesi ile birlikte gözler nakil sonuçlarına çevrilecek. LGS 2. tercih sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI 2019 AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

LGS 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta öğrencilerin erişimine açılacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar