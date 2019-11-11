LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığını Ekim ayında yayınladı. LGS örnek soru kityapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabiliyor. LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. LGS örnek soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.
LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek..
EKİM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
EKİM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek..
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.