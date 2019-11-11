LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek..

LGS 2020 KASIM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS 2020 Kasım ayı örnek sorularının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları yayınlandı mı? Kasım LGS örnek sorular ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek..