LGS 2020 ne zaman? MEB 2020 LGS için tarih verdi!

MEB 2020 LGS için tarih verdi. LGS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı tüm sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. LGS 2020'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN?

2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. Diğer sınav tarihleri ise henüz belli olmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava giriyor ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak.

– Türkçe

– Matematik

– Fen Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük