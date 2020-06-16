LGS 2020 saat kaçta başlayacak? LGS sözel kaç dakika olacak? İşte LGS sınav saatleri

16 Haziran 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:37

LGS sınav saatleri belli oldu. LGS'ye günler kala 'LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak, LGS sözel kaç dakika olacak?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için heyecan giderek artıyor. LGS sözel kaç dakika olacağı ve LGS sayısal oturumunun süresi belli oldu. Bu yıl koronavirüs sebebi ile fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS SÖZEL KAÇ DAKİKA?

LGS Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

* Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

ZİYA SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı TV canlı yayınında “LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun” açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını duyurdu.

Selçuk, corona virüsü tanılı öğrenciler için LGS’de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini de ifade etti.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

* Sorular kolay ya da zor olsa bile zaten hep belli sayıda kontenjan var. Yani zor soru da olsa kolay soru da olsa o kontenjan sayısınca öğrenci o okullara kayıt olacağı için herhangi bir problem yok.

* Soruların zorluğu ya da kolaylığı bizim açımızdan teknik konu ve biz soruların zorluk, güçlük derecesini bazı istatistiksel formüller kullanarak yapıyoruz.

* Bu nedenle bu sene çok zor soralım ya da gelecek sene çok kolay soralım gibi bir seçenek söz konusu bile değil. Sadece belli güçlük derecesi dikkate alınarak hazırlanan sorular var.

* O yüzden de soruların çok zor olması halinde, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı boş kalacak diye bir durum söz konusu değil.

* Geçen seneki LGS’de 3 bin 873 tane sınav yaptığımız okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul sayısı 18 bin 139 oldu. Beş katından fazla arttı.

* Geçen sene 59 bin civarında sınav yapılan salon vardı. Bu sene 111 bin 918 salon var. En önemlisi de çocuklarımız kendi okullarında sınava giriyorlar. Yani adres aramak, geç kalmak veya bilmediği bir yere gitmek gibi bir durum söz konusu değil.

* Geçen sene hiçbir rehber öğretmen, psikolojik danışman okulda sınav dolayısıyla görev almıyordu. Bu sene 18 bin rehber öğretmeniz okullarda görev aldı. Çünkü çocuklarımızı yönlendirmek, onlara birtakım açıklamalar yapmak için rehber öğretmenlere de ihtiyacımız var.

* Covid-19’lu çocuklarımız varsa, bu çocuklar için ayrı okullar, ayrı mekanlar oluşturduk. İsterse ayrı okulda sınava girebilir, velimiz önceden bilgilendirir, ‘benim çocuğumda rahatsızlık var’ diyebilir, biz onun için özel bir mekan tasarladık, isterse hastanede sınavı yapılabilir. Bununla ilgili her türlü önlemi aldık.

* Çocuklarımız, sınava geldikleri maskeyi çıkartıp verdiğimiz yeni maskeyi kullanacaklar. Ayrıca sınav arasında çocuklar dışarıda maskeyi kullanacakları için salona döndüklerinde maskeyi değiştirme ihtiyacı olabilir. Çocuklarımıza yeni maske vermek için de ortamı sağladık. Gözetmen arkadaşlarımız için de aynı şey söz konusu.