LGS 2020 sınav tarihi ne zaman? LGS konu dağılımı nasıl olacak? MEB 2020 LGS sınav kılavuzu yayımlandı!

06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:25

Koronavirüs sebebiyle Liseye Geçiş Sınavı LGS'nin ne zaman yapılacağı ve tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs vakalarının artış hızının düşmesiyle birlikte Türkiye’de kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Normalleşme süreci kapsamında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 LGS konuları neler? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve MEB 2020 LGS sınav kılavuzu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin tedirgin olan veliler ve öğrenciler için açıklamalard bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs açısından çocuklarının nasıl bir ortamda sınava gireceğini merak eden velilere, '15 yaş üzeri öğrencilerin kimlik üzerindeki fotoğraf şartı da kaldırıldı. Veliler sınav süresinde okul bahçesinin dışında bekleyecek. Sınıflar sınav öncesi ilaçlanacak. Yine sınıflarda dezenfektan malzemeleri bulunacak. Öğrenciler maske ile snava girecek. Oturma düzenine ilişkin ayarlamalar ise Bilim Kurulu ile yapılacak ortak toplantılar sonucunda ayarlanacak.' şeklinde açıklamalarda bulundu.

2020 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Liseye Geçiş Sınavının 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı. 2020 LGS kılavuzu da MEB tarafından yayımlandı. LGS kılavuzunda sınavla ilgili tüm merak edilenler bulunuyor. LGS konu dağılıma ilişkin merak edilenleri sınav kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

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LGS SINAVI NASIL DÜZENLENECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında Liseye Geçiş Sınavı hakkında detayları açıkladı. Selçuk yaptığı açıklamada LGS sınavının öğrencilerin okuduğu okullarda yapılacağını söyledi. Sınavda oturma düzeni Bilim Kurulu Tavsiyesiyle belirlenecek. LGS sınavında toplam 400 bin öğretmen görev alacak. Okullarda dezenfekten uygulaması yapılacak, öğrencilere eldiven ve maske dağıtılacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamanın satır başları;

-Öğrencilerin sınav binalarına kolay erişebilmesi için LGS sınavına kendi okullarında -girecek.(Özel ve devlet okulu fark etmeksizin)

-Öğrenciler sınava gelirken geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak uçlu silgi bulunduracak.

-LGS sınavına giren öğrencilerin sınav merkezi, salon ve sıra bilgileri E-okul üzerinden açıklanacak.

-Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numaralarına göre masalarına bırakılacak.

-Okulda kantinler açık olmayacağı göz önünde bulundurularak öğrencilerin ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyle sınava girebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idaresi tarafından sağlanacak.

-Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişlerinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

-Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.

-Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.

-Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.

-Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.

-Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.

-Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.

-İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve LGS Sıvav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.