07 Haziran 2021 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:27

LGS sınavının saat 09.30'da başlayan birinci oturumu sona erdi. Sözel ve Sayısal bölüm olarak iki oturum halinde düzenlenecek olan sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumu 75 dakika süren 8.sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği LGS sınavının ikinci oturumu (LGS sayısal bölüm) saat 11.30'da başlayacaktır. Peki LGS sayısal bölüm kaç dk sürecek? LGS 2.oturum saat kaçta bitiyor?

LGS SAYISAL BÖLÜM KAÇ DK SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavının ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

LGS 2. oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

LGS sayısal bölümde 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

LGS sınavı, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. 8.sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği LGS sınavı, 2 oturum halinde uygulanacak olup, 80 dakika olarak sürecek LGS 2. oturum saat 12.50'de sona erecektir.

Lise öğrenimi için sınava katılım sağlayan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavına ilişkin Covid-19 tedbirleri alınmış olup, salgın nedeniyle okul bahçesine veliler alınmayacak. Sınava girecek olan öğrencilerin refakatçileri kısıtlamadan muaf olacaklar.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav sonuçları, 30.06.2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edilecek. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

LGS PUAN HESAPLAMASI

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.