LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. LGS kapsamında iki nakil döneminde de hiçbir yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci 19 Ağustos'ta başlamıştı. LGS'de birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte yüzde 99'a kadar çıkmıştı. LGS 3. nakil sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 3. nakil sonuçları henüz açıklanmadı. LGS 3. nakil sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. LGS 3. nakil sonuçları MEB tarafından daha önce açıklanan tarihte ilan edilecek. Buna göre, LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.