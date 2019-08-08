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LGS 3. tercihler ne zaman? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 3. tercihler ne zaman? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? soruları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. LGS birinci nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322 oldu. Boş kontenjanlar için ise 2. Nakil başvuruları kabul edildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. LGS 3. tercihler ve nakil işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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LGS 3. tercihler ne zaman?  LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. LGS birinci nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldı. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322 oldu. Boş kontenjanlar için ise 2. Nakil başvuruları kabul edildi. 5 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. LGS terciih ve nakil dönemine dair tüm detayları sizler için araştırdık... 
 
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?  
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları yani LGS 3.tercihleri 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. 
 
LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
 
 
 

 
LGS İKİNCİ NAKİL BOŞ KONTENJANLAR BELLİ Mİ?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi.
 
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlanıyor.
 

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LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
 
İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.
 
Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.
Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.
 
İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.
 
Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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