LGS başvuruları ne zaman? 2023 LGS sınav başvuru tarihi

LGS başvuruları, 2023 YKS sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Liselere Geçiş Sınavı'nın bu sene Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında alınan kararla birlikte, öğrenciler 2023 LGS'de 8. sınıfın birinci dönem konularından sorumlu olmayacak. Peki LGS başvuruları ne zaman? İşte 2023 LGS sınav başvurularıyla ilgili merak edilenler...

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin 2023 YKS sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte gözler LGS sınav ve başvuru takvimine çevrildi.

MEB Liselere Geçiş sınav takvimi ve başvuru tarihleri henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıllarda LGS başvuru işlemleri otomatik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz sene LGS başvuruları Nisan ayının 4-14 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda LGS başvurularının Nisan ayında yapılacağı öngörülüyor.

LGS BAŞVURUSU OTOMATİK Mİ YAPILACAK?

2023 yılında sınav başvuru işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada " Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. "(Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç) ifadeleri kullanıldı.

2023 LGS NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl Haziran'ın 5'inde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.