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Son dakika... LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

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LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
 
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.
 
- BİRİNCİ NAKİL DÖNEMİ SONUNDA ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ YERLEŞTİ
 
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi.

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322'ye yükseldi.

- MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME İLGİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Bu yıl ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgi, birinci nakil döneminde de arttı.

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, birinci yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Geçen yıl her yerleştirme sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci oranı azalmıştı.

Öte yandan, birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısının geçen seneye göre yüzde 15 artması dikkati çekti.

- YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda, bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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