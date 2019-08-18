LGS boş kontenjan başvuruları başlıyor.. Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? sorusunu sizler için yanıtladık. LGS kapsamında iki nakil döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci yeniden başlayacak. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte yüzde 99'a yükseldi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Peki, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacak? LGS boş kontenjan başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizde...

LGS BOŞ KONTENJAN BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması için başvurular 19 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Ağustos'ta sona erecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS kapsamında iki nakil döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci yeniden başlayacak. Öğrenciler boş kalan kontenjanlara yarından itibaren başvuru yapabilecekler.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.