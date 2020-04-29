LGS ertelendi mi? Liselere Geçiş Sınavı (2020 LGS) tarihi ne zaman?

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:54 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanması planlanan 2020 LGS'nin tarihi ile ilgili bir erteleme olup olmadığı merak ediliyor. Bugün okulların açılma tarihini ve uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili sorulan soruya da cevap verdi. LGS sınav tarihine az bir süre kala, sınavın ne zaman yapılacağı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklaması.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ertelenecek mi? sorusuna yanıt verdi.

İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması:

"LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası LGS 2020 sınav tarihini açıklayacak.

2020 LGS NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzuna göre, LGS 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzu göre, 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada 'Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz.' demişti.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, 2020 LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

2020 LGS KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de çıkacak konuları ilk dönemde işlenilen müfredatla sınırlandırılmasına karar vermişti.