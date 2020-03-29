LGS ertelenecek mi? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

29 Mart 2020 Pazar 11:24 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı CNN TÜRK ekranlarında eğitimle ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk LGS konusuna da değinirken bir kez daha LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve LGS sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili katıldığı bir televizyon programında kritik açıklamalarda bulundu. İşte LGS 2020 sınavıyla ilgili son durum ve Bakan Ziya'nın LGS ile ilgili yaptığı açıklama...

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Uzaktan eğitimde ana üssümüz İstanbul ve Ankara'dır. Uzaktan eğitimde yüzde yüze yakın bir erişim var." derken, velilerin eğitim takvimini telefonlarına indirebileceğini de aktardı. LGS'de herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını da belirten Bakan Selçuk, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2020 LGS ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey." dedi.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklanmıştı İlerleyen günlerde erteleme kararının çıkmaması durumunda LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.