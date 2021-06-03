03 Haziran 2021 Perşembe 17:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 17:58

LGS sınavı için giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden alınabiliyor. Okul müdürlükleri öğrencilerinin LGS sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir. Sınav, Haziran'ın 6'sında gerçekleşecek olup, sınava girecek öğrenciler ve refakatçileri kısıtlamadan muaf olacaklar. Peki LGS giriş belgesi nasıl alınır? İşte MEB LGS sınav giriş belgesi alma ekranı

MEB LGS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Lise adayı öğrencilerin katılacağı LGS sınavında fotoğraflı sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanmıştı. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav sonuçları, 30.06.2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.