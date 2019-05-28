33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,066
  • 6,7881
  • 250.345
  • 87.091
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

LGS için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Haziran'da iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

TARİHİ OKULLAR "PROJE OKULU" OLDU

Bakanlığın açıkladığı kılavuza göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı. Sosyal bilimler liselerine 2019'da bir okul ilave edildi ancak kontenjanı aynı kaldı. Anadolu liselerinde, tarihi uzun yıllara dayanan ve bir geleneği senelerden beri başarılı şekilde sürdüren okullar, "proje okulu" yapılarak sınavlı okullar kapsamına alındı.

İş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liseleri proje okul kapsamına dahil edildiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak.

Merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunuşluk kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Okul başarı puanının değerlendirilmesinde, puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları, virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Bakanlık, LGS'ye yönelik toplam 8 örnek soru kitapçığı yayımladı. Bu sorularda, ezbere dayalı değil yorumlama, akıl yürütme, eleştirel düşünebilme, okuduğunu anlama, çıkarım yapabilme gibi becerileri isteyen sorular dikkati çekti.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Kaçak avlanmıştı... 12 bin 848 TL para cezası kesildi

Kaçak avlanmıştı... 12 bin 848 TL para cezası kesildi

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var
 

POPÜLER HABERLER

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Zeynep Kamil oto pazarından 45 araba seçtik

Zeynep Kamil oto pazarından 45 araba seçtik

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA