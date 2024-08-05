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LGS ikinci nakil sonuçları erişime açıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı

5 Ağustos 2024 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
LGS ikinci nakil sonuçları erişime açıldı
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