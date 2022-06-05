LGS sınavının ikinci oturumu başlıyor. Sınavın sabah 09.30'da başlayan oturumu 10.45'te sona erdi. Bir milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının 2. oturumu saat 11:30'da başlayacak. LGS başlangıç ve bitiş saatleri, öğrenciler ve yakınlrı tarafından merak ediliyor. Peki LGS ikinci oturum kaç dakika? LGS 2. oturum kaçta bitiyor? İşte LGS 2. oturum süresi ve sınava dair tüm detaylar

LGS İKİNCİ OTURUM KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün tüm yurtta eş zamanlı olarak uygulanıyor. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağldığı sınava öğrenciler eğitim gördükleri okullarda giriyor. LGS sınavında öğrencilere tanınan süre, sözel ve sayısal alanına göre farklılık gösteriyor.

LGS sınavının 2. oturumu 11.30'da uygulanacak. Sınavda öğrencilere toplamda 90 için 155 dakikalık süre tanınacak.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin lise adayı öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı'nın 1. oturumu olan sözel alanda 50 soru için 75 dakika verildi.

LGS ikinci oturum olan sayısal alanda ise öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanınıyor.

LGS 2. OTURUM KAÇTA BİTİYOR?

LGS'nin ikinci sınavı olan sayısal oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de bitecek.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.