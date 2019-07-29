İstediği liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için birinci nakil dönemi bugün başladı. Binlerce öğrenci ve velisi LGS ikinci tercihler ne zaman? Nakilde yerleşemezsem ne olur? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yapılan güncelleme kapsamında öğrenciler, lise diploması alma imkânının tanındığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih edebilecek. Sonuçlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. LGS tercihleri ve nakilleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor..

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.

Boş kontejanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

NAKİLDE YERLEŞEMEZSEM NE OLUR?

Nakil sürecinde listenize yazdığınız hiçbir okula yerleşemezseniz, ilk yerleştirme sonucu yerleştiğiniz lisede olmaya devam edersiniz. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

LİSE NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.