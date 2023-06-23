LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen öğrenciler tercih kıstasları arasında bulunan "il genel yüzdelik dilim" kavramının ne olduğunu merak ediyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Adaylar, tercih işlemlerini yaparken genel yüzdelik dilim ve il bazında yüzdelik dilimlerden yola çıkarak geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar. Peki LGS il yüzdelik dilim ne işe yarar? Genel yüzdelik dilim nedir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Diğer bir deyişle adayın Türkiye genelinde veya ilde kaçıncı olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Adaylar, tercih işlemlerini yaparken genel yüzdelik dilim ve il bazında yüzdelik dilimlerden yola çıkarak geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

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Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. Yüzdelik dilim sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Tercih kılavuzu 26 Haziran'da yayınlanacak.

Kılavuzun yayınlanmasının ardından öğrenciler tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler.