LGS kaçta başlıyor 2020? LGS sokağa çıkma yasağı son dakika haberi...

18 Haziran 2020 Perşembe 14:28 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:28

Koronavirüs vaka sayısı artışı ile birlikte hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı için kısıtlı sokağa çıkma yasağı kararı alındı. LGS sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. 2020 LGS sınavının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak. Peki LGS kaçta başlıyor 2020? LGS sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

LGS sokağa çıkma yasağı, corona virüsü vaka sayısı artış oranındaki kısmi yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün açıklandı. Açıklama sonrası LGS'nin kaçta başladığı merak konusu oldu. LGS sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında kısıtlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS kaçta başlıyor 2020? İşte, koronavirüs bilim kurulu toplantısı tavsiyesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hafta sonu LGS sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama...

LGS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sokağa çıkma yasağı sabah erken saatlerde başlayacak. LGS sınavının başlayacağı saatten 2-3 saat önce ve bitiş saatinden sonra bir süre daha yoğunluk oluşmaması açısından sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Konu ile ilgili detaylı açıklama İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanacağı genelge ile belli olacak. LGS sınavının başlama saatleri aşağıdaki gibidir.

LGS KAÇTA BAŞLIYOR 2020?

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

Corona virüs salgınıyla alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme gelmişti. YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

LGS 2020 NASIL YAPILACAK?

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.

Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.

Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.

Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.

Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.

Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.

Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.

Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.

Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.

İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.