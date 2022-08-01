İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2022 Pazartesi / 4 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9549
  • EURO
    18,381
  • ALTIN
    1015.78
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
Eğitim

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının 'meb.gov.tr' ve 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 08:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." ifadesini kullandı.

- SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın, çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.