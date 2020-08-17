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Eğitim

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02
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