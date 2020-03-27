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Eğitim

LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı! LGS sözel sayısal örnek soruları sizlerle

Heyecanla beklenen LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular kitapçığı güncel olarak araştırıyordu. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından LGS soru kitapçığı için bekleyiş başlamıştı. LGS Mart ayı örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

27 Mart 2020 Cuma  15:09 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 15:09
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LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı. LGS sözel sayısal örnek sorularına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı. LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı sizlerle..

LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.

LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

LGS SÖZEL SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllardaki başvuru süreci göz önüne alındığında başvuru işlemlerinin Mart sonu ya da Nisan başında başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde ise yine resmi bir açıklama yapılacaktır.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik gözükmüyor. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

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