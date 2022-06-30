LGS-MEB Lise Taban puanları 2022 açıklandı mı? E-okul LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları

LGS sonuçları kapsamında Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. MEB, geçen yıla ait yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden açıkladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri'nin taban puanları ve boş kontenjanları kapsamında yerleştirme yapılacak. LGS-MEB Lise Taban puanları 2022 ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte E-okul LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları

E-OKUL LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

LGS-MEB LİSE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 Lise Taban Puanları, LGS Yerleştirmeleri kapsamında Taban Puanları MEB tarfından yayımlandı. Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

E-OKUL LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE LGS-MEB LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebilecek.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

2022 LGS PUANINA GÖRE LİSELER IÇİN TIKLAYINIZ

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Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı.